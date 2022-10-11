Поранено понад сотню: у поліції назвали кількість жертв масованих обстрілів РФ по Україні

У результаті бомбардувань РФ за 10 жовтня пошкоджено 199 об’єктів інфраструктури України.

Про це голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив під час прямого ефіру телемарафону.

"Наразі 19 загиблих та 108 осіб, які отримали поранення. Серед цих людей – наші працівники поліції. Один загинув, декілька поліцейських отримали поранення: і в місті Києві, і в інших областях. Можу підтвердити, що пошкоджено 199 об'єктів. Із них 46 – це приватні будинки, 30 - багатоквартирні будинки, 98 інших об'єктів, зокрема школи, лікарні та дитячі садки", - повідомив Клименко.

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Голова Нацполіції наголосив на важливості дотримання громадянами правил безпеки, зокрема, реагувати на сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття у разі її оголошення.

"Тільки в цьому випадку ми можемо максимально зберегти здоров’я та життя наших людей. І вчорашній день тому підтвердження. Вчорашні удари були направлені на цивільну, критичну інфраструктуру і просто на мирних громадян", - сказав він.

Клименко додав, що після масованих обстрілів підсилено поліцейські патрулі, зокрема, у вечірній час. За його словами, це зроблено для того, щоб, за відсутності світла, громадяни могли зв’язатися зі своїми рідними та близькими.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки РФ 10 жовтня у Києві загинула лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва. Жінка саме їхала на роботу, коли одна з російських ракет забрала у неї житті і зробила її 5-річну дитину сиротою.

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