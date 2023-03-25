Поранену на фронті вівчарку врятував український прикордонник: зворушливе відео

Під час боїв на Донеччині собака отримала поранення голови, шиї та лап.

Німецька вівчарка, яку назвали Джесіка, знайшла прихисток в українських захисників на передовій. Собака прийшла на позиції прикордонників, коли вони лише почали їх облаштовувати.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі України, опублікувавши зворушливе відео.

Воїни дбали про вівчарку, як про свого нового бойового товариша, ділилися з нею пайками.

“Разом із Джесікою несли службу на позиціях. Завжди була поруч. Вона дуже вдячна і розумна собака. Попереджала про небезпеку і ховалася разом з бійцями під час обстрілів”, – розповів прикордонник Олег.

Якось бійці потрапили під щільний ворожий обстріл, під час якого собака через дим та вогонь втратила орієнтир і не встигла сховатися у безпечне місце. Пізніше з’ясувалося, що вона отримала поранення голови, шиї та лап.

Олег спершу самотужки лікував собаку, а потім йому вдалося вивезти її з передової. Поранення швидко загоїлися і сьогодні Джесіка знову в хорошій формі та чудово почувається.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі з-під завалів будинку, у який росіяни поцілили ракетою, врятували песика на прізвисько Міра. Тварина самотньо сиділа в зруйнованій будівлі майже дві доби.

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