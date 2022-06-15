"Поразка буде чимось серйознішим, ніж В’єтнам" - віцепрем'єр Польщі розкритикував Захід за слабкість у протистоянні з РФ

"Поразка буде чимось серйознішим, ніж В’єтнам" - віцепрем'єр Польщі розкритикував Захід за слабкість у протистоянні з РФ

Війна, розв'язана Путіним в Україні, може перекинутися і на інші країни.

Уникання Заходом відкритого протистояння Росії та її відкритої агресії в Україні, де вона чинить наджорсткі злочини, є проявом слабкості.

Про це заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, пише Gazeta Polska.

"Ми на голову вищі від них, якщо йдеться про технології, ресурси, озброєння чи рівень підготовки. Однак нам бракує рішучості та бажання перемогти. Наша зацикленість на уникненні війни робить нас в певному розумінні слабшими в цьому протистоянні з Росією, яка не поважає жодних цінностей", – сказав він.

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Водночас він допустив, що війна може поширитися за межі України. На його думку, це відбудеться, якщо Захід займатиметься умиротворенням агресора, РФ.

"Такий сценарій є реальним, зважаючи на нераціональність рішень російської влади. Це – один із сценаріїв, адже у війні завжди є елемент непередбачуваності", – зауважив Ярослав Качинський.

Він наголосив, що Захід повинен зробити все можливе для перемоги України, бо "поразка Заходу (особливо США) в Україні буде чимось серйознішим, ніж В’єтнам, не кажучи вже про Афганістан".

Нагадаємо, Шольц відмовився від повної націоналізації Gazprom Germania, аби "не роздратувати" Путіна.

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