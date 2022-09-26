Поразка на фронті може змусити Путіна застосувати ядерну зброю проти України - західний аналітик

Ймовірність використання Росією ядерної зброї може стати крапкою, в якій інтереси України та США розійдуться.

Про це пише у The New York Times американський автор і оглядач Росс Даутт.

Він вважає, що оголошена Путіним мобілізація дещо відсунула ядерну загрозу, адже вона означає, що Кремль посилює використання більш конвенційних засобів ведення війни. Водночас, ядерна загроза — це останній засіб, який Росія може використати у разі безвиході, адже варіант поразки Путін досі не розглядає.

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"У певний момент війни РФ може залишити собі єдиний вибір — застосувати ядерну зброю або визнати поразку. Наслідки такого рішення були б жахливими і для світу, і для Росії — для неї це буде війна з НАТО, крах економіки та повна ізоляція. Тому ймовірність ядерної загрози залишається не надто високою", - пише автор.

Проблема в тому, що навіть умовні 20% імовірності порушення ядерного табу однаково є жахливим показником. Київ може бути готовим прийняти такий ризик, адже на кону - питання самого існування України, однак для Америки може настати час стриманості й повернення до пошуків дипломатичного рішення, вважає Даутт.

Раніше стало відомо, що західні столиці розробляють плани дій на випадок, якщо Путін розпорядиться завдати ядерних ударів по Україні.

Усі вони вважають, що погрози Путіна навряд здійсняться, проте союзники Києва посилюють ядерну пильність та стримування.

Логістика розгортання ядерної зброї є складною і потребує багато часу, тому західні розвідувальні супутники можуть легко виявити ці дії. Перш ніж дійде до фактичного застосування зброї, потрібно зробити кілька кроків. Зафіксувавши їх, Захід зможе скоригувати свій план дій.

Деякі військові експерти заявили, що погана координація російських збройних сил передбачає, що ядерні удари не можуть суттєво вплинути на кінець війни.

"Вам потрібна якась інтеграція з вашими звичайними силами, чи ви хочете зупинити атаку або перейти в наступ. Росіяни не довели, що можуть це зробити", — сказав Павло Будвіг, старший науковий співробітник Інституту досліджень у галузі роззброєння Організації Об'єднаних Націй.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії. Про це США попередили Кремль.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що Володимир Путін всерйоз розглядає варіант розпочати ядерну війну. Цілком можливо, що РФ застосує ядерну зброю по території України.

Що таке тактична ядерна зброя?

Тактична ядерна зброя - це невеликі ядерні боєголовки та системи доставки, призначені для використання на полі бою чи для завдання обмеженого удару.

Вони призначені для знищення цілей противника в певній місцевості, без масових радіоактивних опадів.

Найменша тактична ядерна зброя може бути менше кілотонни (виробляти еквівалент тисячі тонн вибухового тротилу). Найбільші з них можуть досягати 100 кілотонн.

Стратегічна ядерна зброя більша (до 1 000 кілотонн) і запускається з великої відстані.

Для порівняння, атомна бомба, яку США скинули на Хіросіму 1945 року, мала потужність 15 кілотонн.

Захід приводить ядерну зброю в бойову готовність

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