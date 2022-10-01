Поразка РФ у Лимані: Кадиров у розпачі звинуватив генерал-полковника Лапіна

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що у втраті російською армією Лимана винен особисто генерал Олександр Лапін, який керував обороною.

Про це пише The Insider.

"Генерал-полковник виставив на всіх рубежах Лиманського спрямування мобілізованих бійців з ЛНР та інші підрозділи, але не забезпечив їх необхідним зв'язком, взаємодією та підвезенням боєприпасів. Ще два тижні тому про те, що наші бійці можуть стати легкою мішенню, мені особисто доповідав генерал-майор командир спецназу "Ахмат" Апти Алаудінов. У свою чергу я повідомив про небезпеку начальника ГШ ЗС РФ Валерія Герасимова. Але генерал запевнив мене, що не сумнівається в полководницькому таланті Лапіна і не вважає, що у Червоному Лимані та його околицях можливий відступ. Через тиждень Лапін переносить свій штаб до Старобільська, за сотню кілометрів від своїх підлеглих, а сам відсиджується у Луганську. Як можна оперативно керувати підрозділами, перебуваючи за 150 км від них? Через відсутність елементарної військової логістики сьогодні ми залишили кілька населених пунктів та велику ділянку території", - побідкався Кадиров.

Глава Чечні також назвав Лапіна бездарою і заявив, що його покривають нагорі керівники у Генштабі, і що Лапіна треба понизити у званні до рядового військового.

"Вчора парад у Ізюмі, сьогодні прапор у Лимані, а завтра що? Все було б добре, якби не так погано", - сказав Кадиров, додавши, що Олександр Лапін отримав зірку героя Росії за захоплення Лисичанська, хоча фактично його там і поруч не було.

Генерал-лейтенант Олександр Лапін нещодавно призначили командувачем угруповання військ "Центр".

Нагадаємо, у Росії вперше прокоментували втрату Лимана, що є важливим стратегічним містом для звільнення інших населених пунктів Луганської та Донецької областей. Там заявили, що російське командування було змушене відвести свої війська на "більш вигідні позиції".

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