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Поразка Росії на Зміїному не припинить морську блокаду - ISW

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Поразка Росії на Зміїному не припинить морську блокаду - ISW

Фото: ukrainer.net

Поразка Росії на острові Зміїний зменшить тиск на українське узбережжя, оскільки з острова усунули російські системи ППО та протикорабельні ракети.

Однак сам відступ не припинить морську блокаду.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем у Криму та на заході Херсонської області, які все ще можуть націлюватися на українські вантажі. А також використовувати решту кораблів Чорноморського флоту.

Українські контрнаступи продовжують змушувати російські війська на південному напрямку віддавати перевагу оборонним операціям, зазначили аналітики.

Нагадаємо, 30 червня, ЗМІ облетіла новина, що російські загарбники поспіхом евакуювалися з острова Зміїного. 

За даними українського Telegram-каналу "Інсайдер.UA", вибухи на Зміїному лунали і вночі, їх здійснювали росіяни з метою знищення зразків техніки та документації.

"Протягом ночі внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завдаванням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, імовірно, залишив острів", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Інформацію про вихід з острова ЗС РФ також підтвердили в Міноборони Росії і заявили, що це зроблено, як "крок доброї волі". Там додали, що в такий спосіб РФ показує усьому світу те, що не перешкоджає вивезенню українського продовольства морськими шляхами.

Головне слово сьогодні "Зміїний" - звернення Зеленського за 30 червня

Головне слово сьогодні "Зміїний" - звернення Зеленського за 30 червня

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