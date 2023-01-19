Поразка Росії у війні: Медведєв лякає ядерною війною, а патріарх Кирило - "кінцем світу"

Найближчі соратники Путіна все частіше визнають у публічних заявах, що Росія може програти на полі бою. Саме тому вони лякають світ апокаліптичними сценаріями.

У четвер, 19 січні, заступник голови Радбезу РФ та відданий поплічник Путіна Дмитро Медведєв попередив НАТО, що поразка Росії в Україні може спровокувати ядерну війну. Того ж дня у святковій проповіді на Водохреща глава Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) заявив, що настане кінець світу, якщо Захід спробує знищити Росію.

Як повідомляє Reuters, така апокаліптична риторика має на меті стримати очолюваний США військовий альянс НАТО від більшого втягнення у війну напередодні зустрічі союзників України на авіабазі Рамштайн для обговорення надсилання Києву додаткової зброї.

"Поразка ядерної держави у звичайній війні може спровокувати ядерну війну", — прозоро натякнув Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі.

Він також додав, що лідери оборонних відомств, які мають зустрітися на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити підтримку України, повинні подумати про ризики своєї політики.

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"Ядерні держави ніколи не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля", — попередив Медведєв.

Подібним тоном предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило сказав у проповіді на Богоявлення, що спроба знищити Росію означала б кінець світу.

"Ми молимося Господу, щоб він привів божевільних до розуму і допоміг їм зрозуміти, що будь-яке бажання знищити Росію означатиме кінець світу", - пафосно та лицемірно прорік він.

Нагадаємо, раніше патріарх РПЦ Кирило після літургії у новозбудованому Князь-Володимирівському храмі, який споруджувався на кошти Росгвардії, буквально зацитував один з пунктів військової доктрини РФ, який дозволяє застосовувати ядерну зброю.

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