Поразка України у війні матиме глобальні наслідки: у Bloomberg оцінили загрозу для світу

Війна РФ та України, "яка колись здавалася порятунком глобального ладу", може просто прискорити його ерозію.

Якщо США припинять підтримку України у війні з Росією, Київ може програти, і ця поразка матиме глобальні наслідки. Вона продемонструє, що демократіям не вистачає витривалості для запобігання експансіоністській автократії.

Про це у статті для Bloomberg пише оглядач, заслужений професор Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса імені Генрі Кіссінджера Гел Брендс.

Сили Путіна зміцнилися

Автор публікації зазначив, що станом на початок 2024 року сили президента РФ Володимира Путіна зміцнилися, перспективи України невизначені, і війна врешті може обернутися поразкою, а не перемогою демократичного світу.

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Західні санкції проти РФ більше не мають вигляд диво-зброї. Російська економіка 2022 року скоротилася лише на 2,2% та відновила зростання 2023 року. Її торгівля була перескерована до Азії, а фінансові, технологічні та торгові відносини з Китаєм процвітають. Інші держави, як-от Туреччина та ОАЕ, допомагають Росії пом'якшити її економічну ізоляцію.

"Звичайно, ціна конфлікту посилила економічний дисбаланс у Росії. Але у найближчому майбутньому немає жодної перспективи розвалу економіки або військової машини, яку вона підтримує", – переконаний Брендс.

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Він також висловив думку, що Росія може вийти з війни проти України "гіпермобілізованою, гіперліберальною ревізіоністською державою з великим резервом підготовлених військових кадрів і глибоким почуттям образи на Захід".

"Це рецепт проблем на східному фронті НАТО, а також збільшення глобальних вимог до американської військової могутності", – застеріг автор статті.

Поразка України у війні з РФ – загроза для світу

Він наголосив – якщо США зрештою покинуть Україну, вона може зазнати військової поразки, яка матиме глобальні наслідки, продемонструвавши, що демократіям бракує витривалості, щоб запобігти експансіоністським автократіям – чи то Росії Путіна, чи то Китаю Сі, Північній Корї Кіма чи Ірану Хаменеї – від нав'язування їхньої волі світу.

"Якщо США та їхні союзники зможуть знайти у собі силу і готовність довести Україну до прийнятного результату – такого, який зробить її економічно життєздатною і обороноздатною у військовому сенсі – конфлікт може мати в основному конструктивний характер. Якщо вони не зможуть цього зробити, війна, яка колись здавалася порятунком глобального ладу, може просто прискорити його ерозію", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, напередодні під час виступу в Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що затягування з допомогою для держави може призвести до великої кризи для всієї Європи. Росія отримає змогу захопити Україну. А в разі поразки України спалахне війна РФ із НАТО.

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