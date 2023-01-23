Прорідили лави "вагнерівців": командир батальйону "Свобода" розповів про ситуацію на фронті на Донбасі

Українські бійці суттєво прорідили лави "вагнерівців", однак ворог підтягнув нові сили.

Про це в межах телемарафону розповів командир батальйону "Свобода", майор Нацгвардії Петро Кузик.

"Суттєво прорідили "вагнерівців". Зараз пішли кадрові військові. Вони по-іншому працюють: більше техніки, більш виважено і сплановано, але вони не можуть створити особливих проблем, окрім локальних, наприклад, прориву Соледара. Але й там стабілізовано ситуацію. Працюємо. Задача: отримувати рубежі. І це у нас виходить", - зазначив боєць.

Щодо прогнозів, зокрема, міжнародних експертів, майор Нацгвардії дорікнув, що деякі з них недооцінюють ЗСУ і переоцінюють потенціал окупантів.

"У нас немає достатнього обладнання для хорошого наступального ривка, але деякі закордонні експерти, які колись пророкували нам, що ми протримаємося 72 години, досі недооцінюють нас і переоцінюють потенціал окупантів. Так, ми маємо справу з серйозним ворогом, але загалом, зараз ми виконуємо свою задачу - утримуємо рубежі. Якщо накажуть піти в наступ, ми його виконаємо. Наразі нам наказано максимально перемелювати потенціал ворога. Ми цим займаємося. Накажуть йти вперед - будемо йти вперед", - додав він.

Напередодні українські прикордонники-мінометники розбили окупантів біля Бахмута на Донеччині. Ті з російських загарбників, хто залишився, втекли.

Раніше голова України заявив, що на Донбасі тривають назапекліші бої, зокрема й за Бахмут та Соледар.

Також стало відомо, що російське командування, зокрема, Герасімов, через конфлікт із власником ПВК "Вагнер" Пригожиним зменшило підтримку загонів найманців на Донеччині.

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