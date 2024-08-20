Порівняно з Донбасом, це – як відпустка: українські бійці про бойові дії на Курщині

Українські військові, які беруть участь в операції на Курщині, кажуть, що у порівнянні з Донбасом вони себе почувають у відпустці.

Про це пише британське видання The Times.

"Зазнавши невпинного обстрілу, виснаженого морального духу через зростання втрат, наказ про передислокацію до російського кордону навряд чи був більш приємним для виснажених українських захисників Торецька", – йдеться у статті.

"Порівняно з тим, як там, це як відпустка", – сміється тепер 30-річний Сергій, підрозділ якого отримав наказ вийти з окопів у зруйнованому місті на Донбасі для участі в зухвалому наступі України через російський кордон на Курськ. "Коли ми заїхали, у мене була посмішка, як на рекламі зубної пасти. Ми відчули ейфорію, полегшення".

Осколкове поранення в голову, яке він отримав під час російського авіаудару, коли повертався на Курську лінію фронту, було незначним у порівнянні з пораненням, отриманим його побратимами у Торецьку.

Сергій описав бої за Торецьк, як "битви за руїни", оскільки росіяни захоплюють українські населенні пункти лише після їхнього повного знищення.

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"Я не знаю, що буде з Покровськом, але він може бути знищеним в процесі. Вони борються за руїни", – сказав він, згадуючи битви за такі міста, як Бахмут і Сєвєродонецьк.

Попри просування росіян на Покровському напрямку, військовий не очікує на швидке завершення бойових дій у Курській області.

"Ми будемо тут деякий час. Розширення лінії фронту означатиме, що Росії доведеться передислокувати сюди більше сил. Ми очікуємо, що незабаром подаруємо їм ще кілька сюрпризів", – сказав співрозмовник видання.

Раніше головком Сирський розповів, що за час наступу на території Курської області ЗСУ просунулися на глибину оборони від 28 до 35 км і контролюють 93 населені пункти.

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