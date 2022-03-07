"Породіллі лежать з немовлятами у підвалах": після обстрілів російських окупантів Ізюм майже зруйновано

"Породіллі лежать з немовлятами у підвалах": після обстрілів російських окупантів Ізюм майже зруйновано

Російські окупанти повністю зруйнували автовокзал, суд, залізничний вокзал і майже все місто.

Заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін розповів про ситуацію, яка склалася нині в місті Ізюм.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ізюм це нова Хатинь! Місце болю, розпачу і сліз. Центр міста - від ринку до 1 школи суцільна руїна. Груди каміння, воронки, понівечили дерева, пожари, дири від снарядів в багатоповерхівках", - йдеться у повідомленні Мацокіна.

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За його словами, російські окупанти повністю зруйнували автовокзал, суд, залізничний вокзал, виконком, медичний коледж, поліцію, військкомат, а також десятки магазинів і контор. Розтрощено також усі мости.

Мацокін бідкається, що в приміщення лікарні немає вікон, а черговий снаряд влучив просто в дитячу спортивну школу.

"Центральний парк як місце кривавого побоїща. І це в місті де ніколи не базувався жоден військовий", — пише Мацокін.

Заступник міського голови Ізюма каже, що люди залишилися без їжі, води, світла, газу, тепла, не працює і зв’язок. Крім того, містяни не мають можливості централізовано виїхати, а завезти гуманітарну допомогу не вдається через постійні артобстріли.

"В лікарні породіллі, які лежать з немовлятами в підвалах. Немає ліків!!! Люди шостий день в бомбосховищах, вони не бачать сонця!" — наголошує Мацокін.

Нагадаємо, у Херсоні російські диверсанти пропонують місцевим жителям здати місто ворогу.

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