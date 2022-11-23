Породіллю витягли з-під уламків: з'явилися деталі обстрілу РФ пологового у Вільнянську, де загинуло немовля (фото і відео)

Загинув хлопчик, якому було два дні.
Російська окупаційна армія в ніч проти 23 листопада вдарила ракетами С-300 по пологовому відділенню лікарні Вільнянська Запорізької області.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
У результаті ракетного удару по пологовому відділенню загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива.
Також постраждало ще двоє лікарів. Один медик у важкому стані.
На місці працюють ДСНС. Також тривають роботи із розбору завалів тривають.
Своєю чергою у МВС уточнили, що росіяни розбомбили двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення, яке розташовувалося на території місцевої лікарні. У цей час там перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар.
"У результаті атаки немовля 2022 року народження загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі. За попередньою інформацією під завалами більше нікого немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада росіяни обстріляли цивільні споруди на Вільнянщині. Зокрема, росіяни розбомбили двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди.
У ДСНС повідомляли, що на місці руйнування житлового будинку було виявлено тіла 6 загиблих людей.
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