Породіллю витягли з-під уламків: з'явилися деталі обстрілу РФ пологового у Вільнянську, де загинуло немовля (фото і відео)

Загинув хлопчик, якому було два дні.

Російська окупаційна армія в ніч проти 23 листопада вдарила ракетами С-300 по пологовому відділенню лікарні Вільнянська Запорізької області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

У результаті ракетного удару по пологовому відділенню загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива.

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Також постраждало ще двоє лікарів. Один медик у важкому стані.

На місці працюють ДСНС. Також тривають роботи із розбору завалів тривають.

Своєю чергою у МВС уточнили, що росіяни розбомбили двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення, яке розташовувалося на території місцевої лікарні. У цей час там перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар.

"У результаті атаки немовля 2022 року народження загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі. За попередньою інформацією під завалами більше нікого немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада росіяни обстріляли цивільні споруди на Вільнянщині. Зокрема, росіяни розбомбили двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди.

У ДСНС повідомляли, що на місці руйнування житлового будинку було виявлено тіла 6 загиблих людей.

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