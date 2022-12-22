"Породження пекла": експерт розповів про "ракети без мізків", які Росія дістала зі старих запасів

Олег Жданов розповів, що зараз Росія "витягує все, що можна витягнути".

Росія почала діставати зі своїх старих запасів ракети "без мізків", рух яких не можна коригувати. Такі ракети мають малу дальність і вже давно зняті з озброєння в Україні, але загарбники все одно дістали цей "металобрухт" зі своїх засіків.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

Нещодавно з'явилося відео з уламком ракети "Луна-М", яку запустили окупанти. Жданов прокоментував цю подію і розповів, чи є сенс у такій системі і наскільки небезпечна вона для українців.

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"У нас такої системи давно немає, вже понад 10 років, як вона знята з озброєння. Але така система у нас була, комплекс "Луна-М" у нас був. Але я вам скажу так, що це ракета без мізків. Це не високоточна ракета, яку не можна коригувати, вона летить просто по балістичній траєкторії. Вона рідинна, але не високотактична. До речі, "Луна-М" - вона спиртова", - розповів він.

Експерт зазначив, що навіть перевірка придатності цієї ракети завдає чимало клопоту. Для цього потрібно запускати її двигун і за спеціальними кольоровими таблицями звіряти колір і форму полум'я. Крім цього, ракета не може летіти на далеку відстань.

"Максимальна дальність ракети комплексу "Луна-М" - від 20 до 70 км... І ще один нюанс, величезний нюанс, на 70 км у неї коефіцієнт кругового відхилення аж 700 метрів. Майже кілометр вона може гуляти... Тобто потрапити такою ракетою в об'єкт практично неможливо... Це - породження пекла, я не знаю, хто її придумав", - пояснив він.

Жданов розповів, що зараз Росія "витягуює все, що можна витягнути".

Військовий експерт зазначив, що ракети "Луна-М" росіяни зняли зі зберігання у запасниках, де вони ще залишилися.

Також Жданов розкритикував пускову систему комплексу. Військовий експерт пояснив, що ця пускова система працює на двох двигунах, які вимагають величезної витрати палива.

"Іншими словами, Росія все частіше використовує старе барахло, чим демонструє свою проблему через брак озброєння", - підсумував Олег Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан розповів, що 25-30 грудня може статися новий ракетний удар РФ по енергетичній системі України.

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