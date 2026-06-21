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- Війна
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Пороми у вогні та дим над нафтовим терміналом у Керчі: з’явилися відео після атаки ЗСУ
У мережі з’явилося відео з палаючими автомобільними поромами поблизу порту Кавказ у Краснодарському краї РФ після масованої атаки дронів Сил оборони України.
Поблизу порту Кавказ у Краснодарському краї РФ після масованої атаки дронів Сил оборони України загорілися автомобільні пороми.
Відео публікують мешканці регіону, передає Telegram-канал Exilenova+.
Порт Кавказ є важливим транспортним вузлом у Краснодарському краї. Через нього, зокрема, здійснюється поромне сполучення в напрямку тимчасово окупованого Криму.
Також з’явилися кадри з окупованої Керчі, де видно дим у районі нафтового термінала. Цей об’єкт є частиною паливної логістики РФ у Криму.
ЗСУ бʼє по логістиці на півдні: останні новини
Раніше Сили оборони успішно уразили автомобільний міст через Генічеську протоку, який забезпечував логістику ворога з Криму, а також знищили російський комплекс «Панцир-С» та три пункти управління безпілотниками.
Нагадаємо також, російські окупанти тимчасово зупинили рух через встановлений ними «пункт пропуску Джанкой». Місцева незаконна влада заявляє про удар ЗСУ по мосту в районі Чонгара на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Крім того, у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 20 червня пролунала серія потужних вибухів у районі Сімферополя, після чого на Таврійській теплоелектростанції спалахнула масштабна пожежа. Через атаку в кількох районах зафіксували перебої з електропостачанням.