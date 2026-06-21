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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
312
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1 хв

Пороми у вогні та дим над нафтовим терміналом у Керчі: з’явилися відео після атаки ЗСУ

У мережі з’явилося відео з палаючими автомобільними поромами поблизу порту Кавказ у Краснодарському краї РФ після масованої атаки дронів Сил оборони України.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Вибух (ілюстративне фото)

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

Поблизу порту Кавказ у Краснодарському краї РФ після масованої атаки дронів Сил оборони України загорілися автомобільні пороми.

Відео публікують мешканці регіону, передає Telegram-канал Exilenova+.

Порт Кавказ є важливим транспортним вузлом у Краснодарському краї. Через нього, зокрема, здійснюється поромне сполучення в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Також з’явилися кадри з окупованої Керчі, де видно дим у районі нафтового термінала. Цей об’єкт є частиною паливної логістики РФ у Криму.

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Раніше Сили оборони успішно уразили автомобільний міст через Генічеську протоку, який забезпечував логістику ворога з Криму, а також знищили російський комплекс «Панцир-С» та три пункти управління безпілотниками.

Нагадаємо також, російські окупанти тимчасово зупинили рух через встановлений ними «пункт пропуску Джанкой». Місцева незаконна влада заявляє про удар ЗСУ по мосту в районі Чонгара на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Крім того, у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 20 червня пролунала серія потужних вибухів у районі Сімферополя, після чого на Таврійській теплоелектростанції спалахнула масштабна пожежа. Через атаку в кількох районах зафіксували перебої з електропостачанням.

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Дата публікації
Кількість переглядів
312
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