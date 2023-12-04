Порошенко та інші: в ДПСУ розповіли, скільки держслужбовців не випустили за кордон 2023 року

Скільки українських депутатів та держслужбовців не випустили за кордон цього року.

Кабінет міністрів 30 січня 2023 року опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду українських чиновників за кордон в умовах воєнного стану. Так, чиновиники мають право перетинати державний кордон на підставі рішень про службові відрядження.

За час дії заборони народним депутатам, держслужбовцям та чиновникам виїжджати за кордон з іншою метою, окрім як у службове відрядження, Державна прикордонна служба не випустила з України 2270 осіб, які підпадають під ці правила.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Уряд зобовʼязав усі державні органи надати до Державної прикордонної служби списки всіх осіб, хто підпадає під ці посади. Тобто, ми навіть не придумуємо, чи є людина за цією посадою, чи ні. Є дані, які нам надаються для того, щоб ми внесли інформацію до своєї бази даних відносно цих осіб і, власне, пропускали їх тільки у службове відрядження", – розповів Демченко.

За словами речника прикордонної служби, саме через відсутність відрядження за кордон не випустили колишнього президента України Петра Порошенка.

"Прикордонники зʼясували, що його службове відрядження скасоване. І, відповідно, на підставі цього щодо нього ухвалили рішення про непропуск через кордон", – сказав він.

Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон на заплановані зустрічі з партнерами – за межі України його не випустила прикордонна служба. ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандал із експрезидентом України.

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