Портников назвав дві умови закінчення війни Росії проти України

Для закінчення війни в Україні є дві умови. Одна з них – такий економічний стан Росії, який не дасть їй можливості продовжувати війну.

Таку думку український журналіст, політичний оглядач Віталій Портников висловив у ефірі "Радіо Свобода".

"Є дві умови закінчення війни, про які я вже неодноразово говорив. Перша умова – це такий економічний стан Росії, який не дасть Путіну можливості продовжувати війну. І ми не знаємо, чи цей стан зараз вже досягнутий", – зауважив журналіст.

Другою умовою для закінчення війни він назвав політичну дестабілізацію ворожої для Росії країни, тобто України. На думку Портникова, ця дестабілізація за великим рахунком починає набирати обертів.

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"Тобто якщо Путін буде розуміти, що він може зупинити війну, тому що в нього немає економічних і воєнних резервів, а разом із цим буде мати всі можливості шляхом політичної дестабілізації (України з боку РФ – ред.) досягти своїх цілей. Це терор, різні лінії розколу", – пояснив журналіст.

До слова, раніше Портников заявив, що для закінчення війни Україні потрібні гарантії безпеки. А найкращі гарантії безпеки – це НАТО, оскільки Росія неготова воювати з Альянсом.