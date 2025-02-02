Портников назвав мету РФ щодо України після закінчення активної фази бойових дій

Росія навіть після закінчення активної фази бойових дій буде працювати над дестабілізацією і знищенням української держави. Про це свідчать ситуації з ТЦК.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав журналіст Віталій Портников.

Як стверджує Портников, росіяни намагаються через своїх агентів, ботів та зміну настроїв у громадській думці досягти дестабілізації в Україні.

"З мобілізаційним процесом, з точки зору справедливості в суспільстві, є проблеми. Очевидно, тут немає тих, хто вищий за когось, у ситуації зі Збройними Силами України. А несправедливість проявляється стосовно тих, хто служить, і тих, хто вважає, що ці люди, яких тепер не демобілізують навіть з пораненнями, мають служити вічно, скільки б війна не тривала. Мовляв, українське суспільство з цієї точки зору має дивитися на українську армію не як на армію співгромадян, а найманців. Нібито їх найняли, нехай вони воюють, а ми тут почекаємо", – зазначив він.

Портников наголошує: саме Росії потрібно підживлювати цю несправедливість, демонізувати ТЦК, зіштовхувати військових і цивільних, сім'ї військових і тих, хто не служить.

"Росія навіть після закінчення активної фази бойових дій буде працювати над дестабілізацією і знищенням української держави. Це реальність, в якій ми знаходимося", – пояснив журналіст.

За словами Портникова, відбуватиметься наступне:

росіяни створять образ внутрішнього ворога, яким є військовий, що займається мобілізацією;

виникатиме ілюзія, що українці зможуть фізично вижити в разі окупації їхніх територій.

"А насправді переважна частина українців у разі російської окупації буде або знищена, або вигнана з території країни, оскільки вони росіянам не потрібні. Або, можливо, мобілізована для нових військових дій Росії, як це було з мешканцями Донецької і Луганської областей. Їх виловлювали у дворах, на вулицях, і ніхто не протестував, бо всі знали, що буде з тими, хто намагатиметься протестувати проти мобілізації. Цих людей використали як гарматне м'ясо", – наголосив журналіст.

Він запевняє: українців, які зараз живуть цивільним життям, у разі перемоги Росії у війні очікує така ж доля. Вони стануть гарматним м'ясом у нових конфліктах, і не обов'язково з країнами-членами НАТО. Росія може подумати про проведення військових дій на Близькому Сході чи в інших регіонах, зауважив він.

"Це величезна держава з можливістю воювати в Європі та Азії. Люди, які можуть бути використані без серйозних наслідків для суспільної стабільності, потрібні Росії, оскільки їх суспільство байдуже реагує на загибель людей. Навіть якщо тут нікого не залишиться, континентальна Росія буде дивитися на це без емоцій, бо українці для них чужі. Це історична Росія, на якій живуть чужинці, яких потрібно перемолоти.

Це важливий аспект, яким користується російська пропаганда", – резюмував Віталій Портников.

Нагадаємо, у президента США Дональда Трампа є два варіанти, як діяти в ситуації з висунутими президентом Росії Володимиром Путіним умовами довгострокового миру в Україні.

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