Портников озвучив, у якому разі війна буде заморожена 2025 року

Війна в Україні можу бути заморожена на початку 2025 року у разі, якщо президент Росії Володимир Путін оцінить стан економіки як незадовільний.

Таку думку висловив український журналіст, політичний оглядач Віталій Портников.

За словами Портникова, питання заморожування війни – не в перемовинах за посередництва США.

"Чому ми маємо розмовляти з Росією за посередництва Сполучених Штатів? Якщо президент Путін оцінить свою економіку як незадовільну, війна буде заморожена у лютому-березні 2025 року. Якщо ця економіка буде здаватися Путіну такою, яка може дозволити йому продовжувати довготривалу війну, він буде продовжувати воювати. Про що ми можемо говорити? Ну буде якийсь план…" – заявив журналіст.

У цьому контексті, на його думку, США можуть лише надати, але, скоріш за все, не надати Україні гарантії безпеки.

"Це вже запитання до Сполучених Штатів: якщо США вважають, що вони мають озброїти Україну так, щоб вона могла боротися з Росією надалі, вони будуть Україну озброювати, але це не гарантія безпеки. Гарантії безпеки на рівні Північноатлантичного союзу ми не отримаємо за президенства Трампа. Ми нічого тут не можемо говорити, це буде воля Білого дому", – вважає Портников.

Він наголосив, що питання заморожування війни – "в оцінці президентом РФ потенціалу його країни для подальшої війни щодо знищення української держави".

"Якщо такого потенціалу нема – війна буде заморожена, і ми повернемося до неї в тій чи іншій формі згодом, якщо у Росії вистачить сил. Якщо не вистачить – не повернемось", – зазначив політичний оглядач.

До слова, кількома днями раніше Портников заявив про відсутність підстав вважати, що війна в Україні може завершитися у січні 2025 року.

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