Портников пояснив, як удари по Москві можуть призвести до політичної кризи в Росії

Журналіст вважає, що немає нічого поганого в тому, що українці завдають ударів по Москві.

Українські удари вглиб території Росії мають значення, оскільки війна матиме перспективу лише тоді, коли вона відбуватиметься на території обох ворогуючих країн.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников.

Він заявив, що війна може називатись російсько-українською тільки тоді, коли Україна також буде завдавати ударів по території російських агресорів. І немає нічого поганого в тому, що українці завдають ударів по Москві.

"Очевидно, що Україна має бути стороною у війні. Якщо ми весь час дозволяємо завдавати ударів по нашій території, це лише розпалює апетит агресора. Такі удари зменшують наміри і бажання ворога бити по територіях, адже він починає замислюватися про наслідки. Можливо, це колись дозволить створити угоду про взаємне утримання від ударів по інфраструктурі чи великих містах. У довготривалій війні на виснаження можуть виникати різні форми домовленостей — як відкритих, так і закритих. Якщо нічого не робити, нас просто знищуватимуть", - зазначив він.

Разом з тим не варто вважати, що ці удари вплинуть на можливе встановлення режиму припинення вогню. Портников зазначив, що у Кремлі ставляться до ідеї перемирʼя так само, як це було раніше.

"Ми не повинні вигадувати речі, яких немає і, можливо, ніколи не буде. У Росії відсутня суспільна думка, це авторитарна країна, де більшість людей не бере участі у політичних процесах", - додав він.

Портников заявив, що постійні удрали по Москві рано чи пізно приведуть до умов серйозної політичної кризи в РФ, однак дужу важко передбачити, через скільки років це може статися.

"Хто міг передбачити кризу в Радянському Союзі? Навіть за кілька років до її початку ніхто не міг уявити її масштаб. Тому така криза може статися як через 50 років, так і через 5. Хоча наші дії важливі, стверджувати, що вони вплинуть на терміни завершення бойових дій чи на переговори, не варто. Реальних переговорів взагалі не відбувається — усе це лише імітація процесу", - резюмував Портников.

Раніше повідомлялося, що президент Фінляндії назвав справжню мету Росії у її війні проти України.

Ми раніше інформували, що експерт назвав три фактори, які можуть змусити Путіна піти на поступки.

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