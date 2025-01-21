Портников різко висловився про переговори України з РФ і відповів, хто буде домовлятися з Путіним

Прямі перемовини України з Росією не відбудуться, адже для них немає ніяких підстав. Для країни-агресорки Україна не є суверенною державою, тож війна точиться заради того, щоб територія, яку росіяни здебільшого вважають історичною територією Росії, була приєднана до неї з вигнанням і знищенням українського населення.

Про це сказав відомий український журналіст Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

"Я вважаю, що ніяких перемовин України з Росією не буде. Ніякої рамки таких перемовин не існує. Ніяких підстав для цих перемовин не було, немає і не може бути, тому що Росія не вважає Україну суверенною державою і працює заради того, щоб територія, яку росіяни здебільшого вважають історичною територією Росії, була приєднана до РФ з вигнанням і знищенням українського населення. Крапка. Не потрібно вигадувати те, чого не може бути", — сказав Портников.

Він припустив можливість російсько-американських переговорів по Україні, де буде вирішено долю нашої країни.

"А потім нам буде повідомлено, про що вони домовилися. Ось, що може бути. І це не ми будемо встановлювати рамку, а Трамп і Путін. А ми можемо з цим погоджуватися або ні, як і наші європейські союзники", — додав журналіст.

За його словами, саме тому важливо, щоб президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом і опрацював з ним спільне бачення завершення загарбницької війни РФ проти України.

"Щоби виробити спільне бачення, яке Трамп презентує Путіну. Хоча Путін з цим баченням може послати його дуже далеко, якщо буде себе впевнено почувати", — висловився журналіст.

Він також торкнувся теми плану Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні, назвавши його "логічним".

"Припинення вогню на лінії розмежування, миротворчий контингент, озброєння України, якщо Захід не хоче, щоб вона стала членом НАТО — ось рамка таких перемовин. Чи погодиться Росія на це? Ні. Чи буде Захід робити все це без узгодження з РФ? Навряд", — зазначив Портников.

Раніше журналіст Віталій Портников зауважив, що президент США Дональд Трамп, вочевидь, хотів би результативної зустрічі із диктатором Путіним, після якої можна буде оголосити про початок процесу припинення російсько-української війни.

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