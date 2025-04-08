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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Портников: Кремль хоче використати перемир’я для підготовки до капітуляції України

Серед вимог, які Росія публічно озвучила як умову для згоди на припинення бойових дій, — зупинення військової допомоги Україні.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Портников: Кремль хоче використати перемир’я для підготовки до капітуляції України

Аналітик Віталій Портников.

Москва не підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа щодо 30-денного припинення вогню й натомість висуває умови, які, по суті, зводяться до послаблення української оборони.

Про це розповів публіцист і аналітик Віталій Портников в інтерв’ю “Еспресо”.

Серед вимог, які Росія публічно озвучила як умову для згоди на припинення бойових дій, — зупинення військової допомоги Україні та припинення мобілізації до ЗСУ. За словами Портникова, це означає не тимчасове перемир’я, а підготовку до капітуляції України.

“Ми з вами прекрасно розуміємо, як виглядає перемир’я, під час якого одна зі сторін конфлікту озброюється і продовжує мобілізацію”, — підкреслив він.

Портников нагадав, що цього року Росія проводить безпрецедентний призов, тоді як іншій стороні — Україні — пропонується відмовитися від мобілізації та зовнішньої допомоги. Такий дисбаланс, за його словами, неминуче веде до нової фази наступу та спроби окупації.

“Перемир’я перетворюється на період підготовки до окупації та капітуляції”, — зазначив експерт.

На його думку, Володимир Путін усвідомлює це і навмисно тягне час у переговорах із США, очікуючи, що без нових пакетів допомоги Україна ослабне.

Тепер, переконаний Портников, головне питання — скільки ще Дональд Трамп буде погоджуватись на таку тактику Кремля і чи усвідомлює, як вона впливає на його власну репутацію.

Нагадаємо, що в Кремлі продовжують стверджувати, мовляв, Володимир Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні. Однак деякі питання “висять у повітрі”.

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