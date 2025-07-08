Портников назвав 4 сценарії закінчення війни в Україні: який найгірший та найкращий

Віталій Портников / © ТСН.ua

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Відомий журналіст та публіцист Віталій Портников назвав чотири варіанти закінчення війни в Україні. Перший сценарій — це збереження України на 75-80% території, другий — проросійська державність, третій — повна окупація країни, втрата державності та четвертий — програш Росії.

На думку Портникова, поки найімовірнішим сценарієм є другий — проросійська Україна.

Про це він розповів на своєму ютуб-каналі.

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Перший сценарій закінчення війни: збереження притомної держави

Відомий журналіст та публіцист Віталій Портников вважає, що перший сценарій закінчення війни є реалістичним на 30%.

«Чим швидше це закінчиться, тим більші у нас можливості зберегти більш-менш притомну державу з 25-30 мільйонами населення, яка буде контролювати 75-80% своєї території. Буде вести ще 10-15 років перемовини про вступ до Євросоюзу. Невідомо, як вони закінчаться з цими територіальними проблемами. Наскільки Європейський союз буде готовий нас прийняти з незрозумілим кордоном? Але можливо на момент закінчення цих перемовин цей кордон буде якось врегульований Заходом, нами і Росією. Буде як корейський варіант: ось це лінія зіткнення і країни Європейського Союзу сприймають цю лінію зіткнення як кордон Європейського Союзу, як на Кіпрі. В принципі, є прецедент. В НАТО ми не не увійдемо в такій ситуації, але ми можемо бути країною-партнером в НАТО з якимись там особливими стосунками з більшістю країн НАТО. Це абсолютно зараз незрозуміло формат», — пояснив він.

Другий сценарій закінчення війни: проросійська Україна

Другий сценарій закінчення війни Портников вважає зараз найбільш вірогідним, прогноз, що він збудеться — 40%

«Існує другий варіант, не менш вірогідний: нейтральний статус виведення військ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської областей. Лінія зіткнення там, але вона не сприймається як лінія зіткнення. Це вже не лінія зіткнення, це просто ми вийшли і ось це визнаємо цей кордон де-факто, не де-юре навіть. Там немає військ. Це — буферна зона між нами і Росією, де стоять якісь умовні миротворці, не європейські», — пояснив він.

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На думку Портникова, за таким сценарієм, уряд в Україні буде проросійський.

«Уряд демократично обраний, але проросійський. Ну, в тому плані, в якому проросійський уряд „Грузинської мрії“: ми визнаємо Україну в її всій територіальній цілісності, але наші попередники не змогли вирішити ці задачі. Зеленський і всі інші виявилися некомпетентними і бездарними. Ми втратили наші області. Але треба якось співіснувати з Росією, розуміти, що це великий сусід, ядерна держава. Ну „и большое количество людей у нас говорит по-русски, поэтому тоже не надо их обижать. Не надо их обижать их религиозные чувства. Надо мирно жить. Вы что хотите ещё? Ракетный обстрел Киева или Одессы. Вам мало, что в руинах живёте?“ В НАТО не вступаємо. Щодо Євросоюзу ведемо перемовини, але так, щоб не вступити. В Євразійський союз не вступаємо, але через такі країни, як Казахстан чи навіть Білорусь, підтримуємо економічні стосунки. Російський бізнес через Казахстан або Білорусь контролює половину економіки країн», — пояснив Портников.

Третій сценарій: повна окупація України

Третій варіант — це повна окупація України. Портников вважає, що є 20% вірогідності його реалізації.

«Третій варіант — це те, чого хоче Путін. Такий умовний сирійсько-чеченський варіант. Обвал фронту, повна окупація України, навіть без великої кількості війська, тому що люди просто втрачають імпульс до опору. В Києві створюється маріонетковий уряд і здійснюється план бліцкригу. Східні і південні області голосують на референдумі за входження до складу Російської Федерації. Центр і захід залишається маріонетковою державою в складі союзної держави Росії, Білорусі і України. Давній план», — пояснив Портников.

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Четвертий сценарій закінчення війни в Україні: провал Росії

Четвертий сценарій закінчення війни в Україні — найкращий для нашої держави, проте найменш вірогідний. На думку Портникова, є лише 10%, що він стане реалістичним.

«Четвертий варіант. В Росії все сипеться. Вона не може захищати свої надбання, тому що її економіка руйнується. Російська армія не може ці території обороняти. І українська армія без особливих проблем вибиває росіян з окупованих територій, а Захід примушує в цій ситуації Київ і Москву підписати мирну угоду, за якої Москва фактично визнає за Україною контроль над всією міжнародно визнаною територією, але формально продовжує вважати Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області, Автономну республіку Крим невід’ємною частиною Росії, окупованою Україною, але не бореться до кращих часів за ці території. Тоді Україна може бути абсолютно спокійно членом НАТО, Європейського Союзу», — пояснив публіцист.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати відновлять постачання зброї українським силам оборони.