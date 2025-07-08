Портников описав моторошне майбутнє Києва та великих міст України: “Люди їхатимуть з країни”

Віталій Портников попередив про російський терор / © ТСН.ua

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Український журналіст та публіцист Віталій Портников описав похмуре майбутнє великих українських міст та Києва. Він зазначив, що якщо Захід не зупинить ракетно-дронові атаки по Україні, то люди будуть змушені тікати у менші міста або за кордон.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

Люди тікатимуть з країни, якщо РФ не зупинить терор великих міст

Віталій Портников зазначив, що якщо Росія продовжить терор великих міст, то люди звідти виїжджатимуть.

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«Люди їхатимуть з країни. Вони спочатку їхатимуть до маленьких міст, а потім — далі. Якщо ці атаки безпілотників не зупиняться, якщо Захід не зупинить Росію, то це все призведе до вичавлювання населення», — сказав він.

Портников вважає, що обстріли Києва — це лише початок

Портников зазначив, що атаки на Київ — це лише початок. На його думку, зараз готується підґрунтя для прицільних ударів по житлових кварталах Києва та інших міст.

«Це ще не почалося. Це тільки репетиція. Тому що поки що це — систематичне знищення військово-промислового комплексу країни. Після того, як він буде знищений, почнеться терор реальний по житловим кварталам. Не вигаданий і не супутній, а реальний. Коли будуть бити цілеспрямовано не по заводу Антонова, розумієте, як ми зараз там розбираємо, чи по якимось заводам і навкруги під цим соусом бити по житлових кварталах. А реальні, коли будуть бити прицільно по житлових кварталах, як це було в Грозному. Там вже не не знищували військово-промисловий комплекс, правда? Там били по житлових кварталах. Ну, тому що в кожному будинку бойовик», — пояснив він.

Ліберальні росіяни уже почали виправдовувати російський терор

Віталій Портников зазначив, що російські ліберальні блогери уже виправдовують обстріли житлових будинків у Києві.

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«І це все не жарти: я читаю зараз одного ліберального російського політолога в еміграції і виявляється, коли Росія била по будинках е в Києві, там пам’ятаєте оці будинки, де під час передостаннього обстрілу, це вона просто хотіла знищити працівників військово-промислового комплексу України. Так як Ізраїль хотів знищити фізиків-ядерників. Ну, просто Росія намагається рімейк такий зробити. Цей політолог пише, що хто може жити в будинках поруч з заводами? Ну, тільки працівники військово-промислового корпусу. І вони так це будуть виправдовувати. Вони це вже закладають в ідею», — пояснив він.

Нагадаємо, Портников назвав 4 сценарії закінчення війни в Україні.