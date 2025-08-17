Портников пояснив, від чого залежить відновлення масштабних обстрілів України

Путін може відновити масштабні обстріли України

Російський диктатор Путін здатен у будь-який момент відновити далекобійні обстріли України, якщо не отримуватиме від президента США Дональда Трампа очікуваної реакції.

Про це він заявив в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

«Те, що вони не обстрілювали напередодні зустрічі, для мене абсолютно логічно. Адже коли ти б’єш цими далекобійними ракетами чи безпілотниками, навіть по конкретних об’єктах, які хочеш знищити, завжди є великий ризик», — зазначив він.

За його словами, навіть якщо немає планів обстрілювати житлові квартали, ситуація може вийти з-під контролю.

«Щось може не туди потрапити, щось збити система ППО — і уламки впадуть у житловий будинок чи лікарню», — додав Портников.

Журналіст підкреслив, що подібна ситуація могла зірвати важливу зустріч.

«Путіну не було жодної потреби ризикувати. Він спокійно накопичував арсенал для наступних масштабних ударів, якщо в цьому буде реальна потреба», — сказав він.

Водночас Україна, на думку Портникова, мала більше можливостей завдавати ударів.

«Зеленський не зустрічався з Трампом і не побоювався американської реакції. А Росія мусила бути обережною», — пояснив журналіст.

Він також наголосив, що саме Кремлю була вкрай потрібна зустріч.

«Путіну потрібно було побачитися з Трампом. Тому він продовжив наступальні дії на фронті, щоб показати: може захоплювати території й без поступок», — сказав Портников.

За його словами, у такий спосіб диктатор демонстрував свою позицію.

«Мовляв, не віддаси Донбас — я сам його візьму. Тож йому було логічніше бити по лінії фронту, ніж по тилу», — наголосив журналіст.

На його думку, подальші дії Кремля напряму залежать від домовленостей із президентом США.

«Якщо він ні про що не домовився — це одна історія. Якщо ж є домовленості, які Трамп, на його думку, має реалізувати, то він буде стримуватися від ударів», — зазначив Портников.

Водночас він уточнив, що у разі поновлення атак президент США може різко відреагувати.

«Трамп може сказати: „Все, знову вбивства, я нічого не робитиму, Путін з’їхав з глузду“. Це може його зупиняти», — сказав журналіст.

Але якщо у Кремля немає очікувань від Сполучених Штатів, то удари можуть відновитися в будь-який момент.

«Тривала пауза в атаках якраз і свідчить про його очікування від зустрічі», — підсумував Портников.

