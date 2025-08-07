Портников відповів, чи дійсно Путін може припинити повітряні удари по Україні

Очільник Кремля Володимир Путін / © Getty Images

Реклама

Очільник Кремля Володимир Путін може пожертвувати повітряним терором проти мирного населення України, щоб убезпечити власну нафтопереробку та військову інфраструктуру від українських ударів та мати можливість далі продовжувати наземну військову дію.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портніков у програмі «І гримнув Грем» на Ютуб-каналі.

Журналіст допустив, що Путін міг запропонувати подібні заходи заради утримання президента США Дональда Трампа від якихось нових санкцій проти Росії.

Реклама

«На якийсь час утриматися від обстрілів української території, бо більша частина тих об’єктів, які для Путіна важлива, вона могла бути вже знищена. Я маю на увазі об’єкти української інфраструктури. Пам’ятаєте, як наполегливо Путін бив за об’єктами української інфраструктури, це стосується і енергетики, і військово-промислового комплексу», — пояснив Портников.

На думку журналіста, Путін міг вважати, що досяг достатніх результатів і тепер може цілком спокійно продовжувати наступ своєї армії, тому що бомбити йому з прикладної точки зору особливо в Україні нічого, залишається лише повітряний терор проти місцевого населення.

«Цим можна на деякий час пожертвувати. А от убезпечити власну нафтопереробку і військову інфраструктуру від ударів — це може бути теж гарне завдання, тому що тоді військово-промисловий комплекс Російської Федерації зможе успішно розвиватися для потреб фронту, який нікуди не дінеться», — зазначив Портников.

І Україна не зможе знищувати військові підприємства Росії, таким чином заважаючи в Москві продовжувати свій наступ на українській території.

Реклама

«Тобто як певний рівень поступок — це можливо на цьому випадку, але знову ж таки потрібно розуміти, кому це принесе більше вигоди», — підсумував він.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський сказав, чи можливе вигідне закінчення війни в Україні. Він впевнений, що війна завершиться так, як вигідно Україні, і вважає, що для цього потрібно наступати на фронті.