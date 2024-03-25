Поруч із будинком Євгенії Емеральд під час атаки на Київ впав уламок від російської ракети

Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд поділилася, що під час атаки на Київ поруч з її будинком впав уламок від російської ракети.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Емеральд зізналась, що було неабияк гучно, тож вона дійсно злякалась, особливо за дітей. Під час вибухів ексвійськова накрила собою молодшу донечку Афіну. На щастя, вони не постраждали. Євгенія Емеральд також звернулася до підписників та закликала їх під час ворожих обстрілів не нехтувати безпекою.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Так, дійсно, уламок впав недалеко від нашого будинку в приватному секторі на Осокорках. Гучно було дуже, мені не треба вам про це розповідати, ви й так це все відчуваєте і знаєте. Страшно, бо дитина одна, друга. Маленька була поруч зі мною, я її накрила собою, вона нічого не зрозуміла. Старша спала, в неї зараз канікули. За дітей дуже страшно! Тому бережіть себе, будь ласка", - поділилася Емеральд.

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika розповіла про болісну реакцію її 2-річного сина на ракетний обстріл. Артистка говорить, що Давид неабияк злякався та від почутих вибухів вперше заплакав.

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