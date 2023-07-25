Поруч з Румунією: РФ завдала удару по порту Рені поблизу кордону НАТО

Внаслідок ракетної атаки РФ по території України ракети впали неподалік кордону НАТО. Зокрема, під обстріл потрапило місто Рені на Одещині, яке поблизу Румунії.

Про це пише the New York Times.

РФ атакувала дунайський порт, виправдовуючи це нападами на українські зернові шляхи.

"Атака, що сталася через річку від Румунії, підвищила ризик більш прямої конфронтації з членом НАТО і відбулася в той самий день, коли безпілотники завдали ударів по будівлях у Москві", – зазначають у виданні.

Зазначається, що внаслідок удару знищено три склади із зерном і пошкоджена інфраструктура світового портового оператора. Це свідчить про мету РФ знищити сільське господарство України.

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У виданні наголошують, що це перша атака РФ на дунайський порт, яка є "найбільш близьким ударом Москви біля території військового альянсу з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну".

Додамо, що після того, як Росія вийшла із "зернової" угоди, окупанти намагаються позбавити Україну інструментарію для продовження експорту нашого продовольства. Адже українська сторона готова заручитися підтримкою Туреччини та ООН та реалізовувати угоду без участі РФ. Саме тому Росія руйнує ракетними ударами портову інфраструктуру Одеси.

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