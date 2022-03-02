Порушення міжнародного права: ВООЗ засудила Росію за бомбардування лікарень в Україні

Порушення міжнародного права: ВООЗ засудила Росію за бомбардування лікарень в Україні

У ВООЗ вважають, що агресія Росії проти України може призвести до спалаху коронавірусу.

ВООЗ засудила дії російських окупантів через бомбардування лікарень в Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на брифінг очільників ВООЗ.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що організація "глибоке занепокоєння" отриманими повідомленнями про напади на заклади охорони здоров’я та працівників в Україні.

Він наголосив, що у ВООЗ є один підтверджений інцидент, коли лікарню в Україні бомбардували, через що чотири людини загинули та 10 отримали поранення, у тому числі шість медичних працівників. Також ВООЗ перевіряє інформацію про інші випадки бомбардуваннь лікарень.

"Напади на охорону здоров'я є порушенням міжнародного гуманітарного права", - сказав Тедрос.

Також у ВООЗ вважають, що агресія Росії проти України може призвести до спалаху коронавірусу.

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій Майк Райан закликав окупантів до миру.