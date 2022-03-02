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Порушення міжнародного права: ВООЗ засудила Росію за бомбардування лікарень в Україні

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Порушення міжнародного права: ВООЗ засудила Росію за бомбардування лікарень в Україні

Associated Press

У ВООЗ вважають, що агресія Росії проти України може призвести до спалаху коронавірусу. 

ВООЗ засудила дії російських окупантів через бомбардування лікарень в Україні. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на брифінг очільників ВООЗ.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що організація "глибоке занепокоєння" отриманими повідомленнями про напади на заклади охорони здоров’я та працівників в Україні. 

Він наголосив, що у ВООЗ є один підтверджений інцидент, коли лікарню в Україні бомбардували, через що чотири людини загинули та 10 отримали поранення, у тому числі шість медичних працівників. Також ВООЗ перевіряє інформацію про інші випадки бомбардуваннь лікарень. 

"Напади на охорону здоров'я є порушенням міжнародного гуманітарного права", - сказав Тедрос.

Також у ВООЗ вважають, що агресія Росії проти України може призвести до спалаху коронавірусу. 

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій Майк Райан закликав окупантів до миру. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею

Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею
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