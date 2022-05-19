Порушують права цивільних та забороняють їм виїжджати: як окупанти поводяться на захоплених територіях

Російські військові на тимчасово захоплених територіях України чинять свавілля.
Ворог продовжує здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, порушує права та свободи мирних жителів, забороняє цивільним виїжджати на підконтрольну Україні територію.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На тимчасово захоплених територіях України ворог продовжує здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, порушує права та свободи мирних жителів, забороняє вільне пересування та переміщення на територію підконтрольну уряду України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що від 5 травня у Харківській області звільнили вже 23 населені пункти. Наразі російські окупанти намагаються стримати український наступ на цьому напрямку.
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