Неподалік Мінська приземлився російський винищувач МіГ-31К

На військовому аеродромі Мачулищі о 18:30 приземлився російський винищувач МіГ-31К.
Російський винищувач МіГ-31К приземлився на військовому аеродромі неподалік від білоруського Мінська.
Про це пише телеграм-канал Беларускі Гаюн.
“18:30. Мачулищі. МіГ-31К ВКС РФ з реєстраційним номером RF-92333 приземлився на аеродром у Мачулищах”, - повідомляє канал.
У повітрі винищувач пробув годину. Запусків ракет не зафіксовано. Наразі російські літаки фіксують в місті Барановичі.
Нагадаємо, що російські окупанти відводять глибше в оборону елітні підрозділи на Херсонському напрямку.
Читайте також:
- Мріяла про дитину, але згоріла заживо через російську ракету: подробиці загибелі вагітної у Дніпрі
- ЗСУ відведуть окупаційні війська до лінії 23 лютого протягом двох місяців – генерал США Бен Годжес
- СБУ затримала чернігівського депутата та керівника столичного банку, які переправляли ухилянтів за кордон