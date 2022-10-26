Неподалік Мінська приземлився російський винищувач МіГ-31К

На військовому аеродромі Мачулищі о 18:30 приземлився російський винищувач МіГ-31К.

Російський винищувач МіГ-31К приземлився на військовому аеродромі неподалік від білоруського Мінська.

Про це пише телеграм-канал Беларускі Гаюн.

“18:30. Мачулищі. МіГ-31К ВКС РФ з реєстраційним номером RF-92333 приземлився на аеродром у Мачулищах”, - повідомляє канал.

У повітрі винищувач пробув годину. Запусків ракет не зафіксовано. Наразі російські літаки фіксують в місті Барановичі.

Нагадаємо, що російські окупанти відводять глибше в оборону елітні підрозділи на Херсонському напрямку.

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