Порятунок під обстрілами: в Кураховому ледь не загинув екіпаж "Білий янгол", рятуючи тяжкопоранену жінку

В Кураховому Донецької області під час евакуації поліцейський екіпаж "Білих янголів" потрапив під обстріл ворожих дронів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

"Прибувши на місце, правоохоронці почали надавати першу допомогу постраждалій. У цей час окупанти завдали удару поблизу автомобіля, що стояв надворі. Поліцейські швидко посадили жінку та її родича до машини і ризикуючи життям, почали прориватися з міста", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що обстріляне авто зупинилося і екіпаж "Білих янголів" змушений був сховатися в покинутому будинку разом з цивільними. Однак ворог не припиняв обстріл, і смертельні "скиди" обрушилися на оселю. Шматки скла, стелі та каміння летіли на людей, і залишатися в будинку стало небезпечно, адже він міг обрушитися на всіх.

Порятунок жінки / Фото: скриншот

Начальник поліції Курахового Артем Щусь організував вихід з пастки, маскуючись серед руїн і кущів, і вивів цивільних до іншого укриття. Допомогу викликали, і вибратися з міста вдалося лише з настанням сутінків.

Нагадаємо, російські окупанти активно наступають на Курахове та закріплюються на його околицях. Попри це, в місті все ще залишаються близько 800 цивільних, хоча раніше тут проживало 18 тисяч осіб.

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