Порятунок захисників Маріуполя: в Ердогана пропонували Шойгу евакуацію військових, але той відмовив

Порятунок захисників Маріуполя: в Ердогана пропонували Шойгу евакуацію військових, але той відмовив

Турецька влада пропонувала міністрові оборони Росії Сергієві Шойгу евакуювати українських військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі через порт у Бердянську. Пропонувалося, що до кінця війни ці військові перебуватимуть у Туреччині.

Шойгу відмовився від такої пропозиції і заявив, що українські військові мають здатися.

Про це розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на брифінгу родичів військових, повідомляє "Крим.Реалії".

"Ердоган двічі розмовляв із Путіним. Крім того, сам Ібрагім Калин (прессекретар президента Туреччини – ред.) розмовляв із міністром оборони Шойгу. Він (Калин – ред.) сказав, що в порту в Стамбулі стоїть корабель, розрахований на тисячу людей. Будь-якої миті, коли ми з вами домовимося, вони приїдуть до порту Бердянська. На кораблях будуть автобуси, які з Маріуполя привозитимуть їх до Бердянська, бо порт Маріуполя заміновано. Вони проїдуть до Бердянська у супроводі турецьких спостерігачів. І ми, турецька сторона, зобов'язуємось, що до закінчення війни вони будуть гостями Турецької Республіки. Тобто до закінчення війни вони не воюватимуть", – розповів Джемілєв.

Однак Шойгу відмовився від такої пропозиції і заявив, що українські військові мають здатися. За словами лідера кримськотатарського народу, на обмін російських полонених на захисників Маріуполя російська сторона також не погодилася.

Джемілєв сказав, що Туреччина планує продовжувати переговори щодо порятунку українських військових з "Азовсталі".

Нагадаємо, 12 травня віцепрем’єрка ­– міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що Росія не погоджується на процедуру екстракції важкопоранених бійців з "Азовсталі".

Проте Україна продовжує пропонувати Росії різні варіанти задля евакуації українських військових, сказала Верещук.

Ситуація на фронтах російсько-української війни 12 травня

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