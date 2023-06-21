Посадовець "Укренерго" допомагав РФ готувати нові удари по підстанціях у 5 областях – СБУ

Зрадник також "зливав" ФСБ дані про рівень пошкоджень енергооб’єктів після ворожих обстрілів.

СБУ затримала "сплячого" агента ФСБ, який готував нові удари РФ по електропідстанціях на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії "Укренерго", який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.

Зрадник, за вказівкою агресора, збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території п’яти областей. Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.

Розвіддані потрібні були Росії для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення цих областей України.

Російська спецслужба завербувала зрадника ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в "сплячий режим".

"Після 24 лютого 2022 року ФСБ "активувала" свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку. Отримані відомості зрадник передавав окупантам через "зв’язкового", який перебував у тимчасово окупованій Горлівці", - розповіли правоохоронці.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, працівник "Укрзалізниці" допомагав РФ зірвати контрнаступ ЗСУ і планував підірвати залізницю на Дніпропетровщині.

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