Посадовець Верховного Суду пропонував "віддати РФ південні регіони" і "захопити" Львів – подробиці

Служба безпеки України викрила очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України, який виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію України. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У розпорядженні СБУ опинилися записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

Крім того посадовець пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

прокремлівську літературу.

Російський паспорт посадовця Верховного Суду України

Прокремлівська література у посадовця Верховного Суду України

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу ФСБ – серед зрадників – чиновниця міськради та інженерка оборонного заводу.

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