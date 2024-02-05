Посадовець Верховного Суду пропонував "віддати РФ південні регіони" і "захопити" Львів – подробиці

Чоловік виправдовував збройну агресію Росії проти України.
Служба безпеки України викрила очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України, який виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію України. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У розпорядженні СБУ опинилися записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.
Крім того посадовець пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.
Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:
- мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;
- майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;
- спеціальний технічний засіб незаконного стеження;
- прокремлівську літературу.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу ФСБ – серед зрадників – чиновниця міськради та інженерка оборонного заводу.
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