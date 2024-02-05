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Посадовець Верховного Суду пропонував "віддати РФ південні регіони" і "захопити" Львів – подробиці

Посадовець Верховного Суду пропонував "віддати РФ південні регіони" і "захопити" Львів – подробиці

Затримання СБУ посадовця Верховного Суду / Фото: Служба безпеки України

Чоловік виправдовував збройну агресію Росії проти України.

Служба безпеки України викрила очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України, який виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію України. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

У розпорядженні СБУ опинилися записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

Крім того посадовець пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

  • мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;
  • майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;
  • спеціальний технічний засіб незаконного стеження;
  • прокремлівську літературу.
Російський паспорт посадовця Верховного Суду України / ©
Російський паспорт посадовця Верховного Суду України
Прокремлівська література у посадовця Верховного Суду України / ©
Прокремлівська література у посадовця Верховного Суду України

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу ФСБ – серед зрадників – чиновниця міськради та інженерка оборонного заводу.

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