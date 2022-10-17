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Посадовець Єврокомісії прибув до Києва саме під час ранкової атаки дронами-камікадзе: опинився в епіцентрі подій

Посадовець Єврокомісії прибув до Києва саме під час ранкової атаки дронами-камікадзе: опинився в епіцентрі подій

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Посадовець Єврокомісії прибув до Києва саме під час ранкової атаки дронами-камікадзе: опинився в епіцентрі подій

Петер Вагнер саме прибув з візитом до Києва потягом.

Просто в епіцентрі подій, під час атаки дронами-камікадзе, опинився посадовець Єврокомісії Петер Вагнер, який саме прибув з візитом до Києва потягом.

Очільник служби інструментів зовнішньої політики ЄС о восьмій ранку опублікував фото з залізничного вокзалу столиці і написав - "знову у Києві з чудовий світанком і черговою російською атакою".

Посадовець не став скасовувати через небезпеку свій візит, натомість зазначив, з нетерпінням чекає на зустрічі на тему європейського кризового реагування, де обговорюватимуть багато тем - від боротьби з насильством проти жінок до боротьби з дезінформацією, розслідування воєнних злочинів та розмінування.

Нагадаємо, що станом на 9 ранку, у Києві зафіксовано чотири влучання, зокрема і у житловий будинок у Шевченківському районі.

"На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі -  уточнюємо інформацію", - написав мер столиці.

Як повідомляє КМДА, наразі у центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. Також через російську активність вранці 17 жовтня усі навчальні заклади міста перейшли у дистанційний режим роботи, оскільки повітряна тривога була оголошена до того, як було розпочато сьогоднішні заняття. 

Варто наголосити, що ворожі дрони-камікадзе почали атакувати Україну на різних напрямках у ніч проти 17 жовтня, від 3:30. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Надія ПонькоНадія Понько
Дата публікації
Перегляди
3470
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