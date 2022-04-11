Поселили у концтаборах: Геращенко розповів, як примусово вивезені жителі Маріуполя тікали з Росії

Українців примусово вивезли до РФ, щоб пропагандисти могли показати "картинку".

Російські окупанти могли примусово вивезти до країни-агресорки понад 45 тис. українців. Частина жителів Маріуполя, яким вдалось вирватись з території окупанта та повернутись до України, розповідають, що їх тримали фактично в концтаборах.

Про це під час телемарафону сказав радник голови МВС Антон Геращенко.

"Я думаю, що ці цифри вищі. Тільки мер Маріуполя Вадим Бойченко озвучив, що 33 тис. маріупольчан вивезли до Російської Федерації. Росіяни та їхній фашистський лідер Путін розраховували, що їх тут зустрічатимуть з квітами, але цього не сталось. А тому були створені умови, щоб вивозити українців до РФ та створювати картинку для пропаганди, мовляв українці їдуть до РФ, тому що тут їм дуже раді", - повідомив Геращенко.

Радник очільника МВС додав, що деяким жителям Маріуполя вдалось вибратись із Росії. Вони розповідають, що їх тримали фактично у концтаборах.

"Але це абсолютно штучно створена ситуація: з Маріуполя просто неможливо було виїхати до України. Було дозволено лише кілька гуманітарних конвоїв лише на власних авто, а всім іншим, хто хотів вижити у місті без їжі та тепла - було запропоновано врятуватись, переїхавши на територію РФ. Зараз уже є українці, які змогли повернутись через Грузію, Туреччину, Фінляндію, Білорусь та Польщу до України. І ці українці готові розповісти про умови, в яких їх тримали, а це - фактично концтабори, щоб весь світ знав про ще один злочин російського режиму", - пояснив Геращенко.

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