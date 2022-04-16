"Посередником був особисто Ердоган": Зеленський розповів, як Росія зірвала евакуацію з Маріуполя

"Посередником був особисто Ердоган": Зеленський розповів, як Росія зірвала евакуацію з Маріуполя

У голови держави немає довіри до переговорників щодо міста.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни відмовляються від домовленостей щодо гуманітарних коридорів з Маріуполя для цивільних та поранених. Не допомогло навіть особисте посередництво президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Про це голова держави розповів в інтерв’ю українським ЗМІ.

Президент розповів, що ситуація в Маріуполі не покращується. Захисники міста продовжують оборону, але вони надалі повністю заблоковані – разом із цивільними, пораненими, є багато вбитих.

Зеленський також розповів, як Росія зірвала домовленості про евакуацію з Маріуполя.

"Скажу чесно, довіри до російських переговорників по Маріуполю в нас немає. Ми домовлялися, що у нас буде гуманітарний коридор, і посередником там була Туреччина, і особисто президент Ердоган. Ми домовлялися, що через Бердянськ зможемо забрати наших поранених, наших цивільних, насамперед жінок та дітей. Ми домовилися про це, а потім у якийсь момент Росія просто відмовилася", – розповів президент.

Він додав, що керівництво держави щодня перебуває на зв'язку з українськими військовими, заблокованими на оточеному заводі.

Володимир Зеленський дав інтерв’ю для українських ЗМІ

Нагадаємо, Зеленський також розповів, що наразі тривають переговори, щоб допомогти захисникам Маріуполя, проте росіяни вимагають від них здатися. Водночас Зеленський наголосив, що знищення захисників міста поставить крапку на переговорах з Росією.

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