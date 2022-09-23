"Пошикують у піші колони й відправлять у бій": військовий експерт розповів, коли очікувати на фронті перших мобілізованих росіян

Військовий аналітик Петро Черник припустив, скільки часу знадобиться РФ, щоб відправити нових мобілізованих на фронт.
Перші мобілізовані росіяни можуть з'явитися на фронті не раніше, ніж за місяць.
Таку думку висловив військовий експерт, полковник Петро Черник в інтерв’ю УНІАН.
"На мою думку, щоб перші мобілізовані росіяни з’явилися на фронті, треба десь до місяця часу. Тобто найближча партія - після Покрови (14 жовтня)", - сказав експерт.
При цьому він зазначив, що варто розуміти, що Росія не дбає про солдатів належним чином.
"Але варто брати до уваги, що ми дбаємо про свого солдата. У нас кожен має бронежилет та каску, ми намагаємося наситити наших бійців найсучаснішими приладами: безпілотники, тепловізори, сонячні батареї і тому подібне. Росіяни ж так не мислять. Їм достатньо в якийсь момент вивести сто осіб лише заради того, щоб знищити одного нашого бійця. Тобто ми намагаємося відшукати у них цивілізовані підходи, думаючи, що вони будуть готувати солдата, але вони не будуть. Людей, яких відправлять у першій хвилі, ймовірно, ешелонами вивезуть до кордону, пошикують у піші колони й відправлять у бій. На мій погляд, саме так і буде", - говорить він.
Нагадаємо, що експерти західної розвідки припускають, що справжньою метою Кремля є мобілізація мільйона осіб, однак, за прогнозами, вони не зможуть завербувати навіть запланованих 300 тисяч.
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