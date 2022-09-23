"Пошикують у піші колони й відправлять у бій": військовий експерт розповів, коли очікувати на фронті перших мобілізованих росіян

Перші мобілізовані росіяни можуть з'явитися на фронті не раніше, ніж за місяць.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник Петро Черник в інтерв’ю УНІАН.

"На мою думку, щоб перші мобілізовані росіяни з’явилися на фронті, треба десь до місяця часу. Тобто найближча партія - після Покрови (14 жовтня)", - сказав експерт.

При цьому він зазначив, що варто розуміти, що Росія не дбає про солдатів належним чином.

"Але варто брати до уваги, що ми дбаємо про свого солдата. У нас кожен має бронежилет та каску, ми намагаємося наситити наших бійців найсучаснішими приладами: безпілотники, тепловізори, сонячні батареї і тому подібне. Росіяни ж так не мислять. Їм достатньо в якийсь момент вивести сто осіб лише заради того, щоб знищити одного нашого бійця. Тобто ми намагаємося відшукати у них цивілізовані підходи, думаючи, що вони будуть готувати солдата, але вони не будуть. Людей, яких відправлять у першій хвилі, ймовірно, ешелонами вивезуть до кордону, пошикують у піші колони й відправлять у бій. На мій погляд, саме так і буде", - говорить він.

Нагадаємо, що експерти західної розвідки припускають, що справжньою метою Кремля є мобілізація мільйона осіб, однак, за прогнозами, вони не зможуть завербувати навіть запланованих 300 тисяч.