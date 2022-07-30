Поширення антиукраїнської пропаганди: головреду сепаратистського телеканалу повідомлено про підозру

Підозрюваний дотепер поширює "руський мир" в інфопросторі на різноманітних медіаресурсах та власній сторінці в одній із соцмереж.

Головному редактору сепаратистського телеканалу повідомлено про підозру через поширення антиукраїнської пропаганди.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в 2014 році підозрюваний добровільно працевлаштувався в так звану "Державну телевізійну та радіомовну компанію "ЛНР", де за час своєї "кар’єри" обіймав посади гендиректора, головного редактора та телеведучого.

Починаючи з березня 2022 року, у ході повномасштабного вторгнення РФ на територію України, підозрюваний, як головний редактор телекомпанії псевдореспубліки, здійснює інформаційну діяльність в регіональному медіа просторі, спрямовану на підтримку держави-агресора та її окупаційної адміністрації. Чоловік є обличчям сепаратистського телеканалу, здійснює підготовку та затвердження сюжетів, є ведучим телевізійних програм антиукраїнського характеру, а також безпосередньо впливає на формування інформаційної політики телеканалу.

Дотепер чоловік поширює "руський мир" в інфопросторі на різноманітних медіаресурсах та власній сторінці в одній із соцмереж.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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