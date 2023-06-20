Поширення радіації та мільйон постраждалих: екологиня - про найгірший сценарій у разі теракту на ЗАЕС

Голова української військової розвідки Кирило Буданов розповів, що Росія може влаштувати теракт на Запорізькій АЕС. Екологиня Тетяна Тимочко повідомила, що наслідки підриву на електростанції можуть бути катастрофічними, набагато гірше, ніж це було в Чорнобилі.

Про це повідомляють "Факти".

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко повідомила, що якщо окупанти вчинять аварію на ЗАЕС, це може бути схоже на аварію на японській електростанцію Фукусіма або на АЕС Три-Майл-Айленд у США.

Екологиня наголосила, що Запорізька АЕС є найбільшою в Європі, там працюють реактори типу ВВЕР-1000 (водно-водяні). Загалом на ЗАЕС є 6 енергоблоків, з яких працюють лише три.

Тетяна Тимочко зазначила, що в шести реакторах Запорізької АЕС, а також у сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігаються до 18 тис. паливних збірок, що набагато більше, ніж було на Чорнобильській АЕС. Вона пояснила, що найгірші наслідки виникнуть, якщо російські війська проб’ють оболонку в усіх енергоблоках Запорізької АЕС, зачепивши реактор.

Також екологиня вказала на ймовірні наслідки теракту:

Зона відчуження становитиме близько 30 тис. кв. км .

. Площа потенційно забрудненої території – 2 млн кв. км .

. Територія Запорізької області може стати непридатною для життя на сотні років .

. Постраждати через зараження радіацією можуть до 1 мільйона людей , загинути – в десятки разів більше, ніж це було через катастрофу на Чорнобильській АЕС.

, загинути – в десятки разів більше, ніж це було через катастрофу на Чорнобильській АЕС. Дніпро, Чорне та Азовське моря можуть стати забрудненими.

Через ймовірний теракт на ЗАЕС можуть постраждати також жителі сусідніх держав.

"Наслідки залежатимуть від швидкості та напрямку вітру. Постраждати можуть як країни Східної Європи, так і прикордонні області РФ – Бєлгородська, Ростовська, Курська, а також окупований Росією Крим, – наголосила Тетяна Тимочко.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Запорізька атомна електростанція була додатково замінована.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про наявність ризиків для захопленої Запорізької АЕС, коментуючи ймовірність її підриву російськими окупантами.

Читайте також: