Поширювали антиукраїнські матеріали: СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП (фото)

Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

Служба безпеки України провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області, яке причетне до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У фігурантів справи виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московського патріархату Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у Росії антиукраїнських матеріалів.

"Ці матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Автор однієї з книг – Андрій Новіков, екссекретар Одеської єпархії УПЦ МП, який 2014 року виїхав до Росії. Зараз він веде власний Телеграм-канал, де просуває російські наративи", - йдеться у повідомленні.

Церква та війна

Патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) активно підтримує війну Росії проти України та особисто Володимира Путіна.

Він також заявив, що всі мобілізовані росіянам, які загинуть в Україні, отримають вічне життя в раю.

Луганські єпископи УПЦ МП зустрілися з ватажком "ЛНР", заявивши, що спілкування з терористом "пройшло у теплій атмосфері єдності та взаєморозуміння".

Також у Лимані, який нещодавно звільнили ЗСУ, сім’я священника УПЦ МП зустрічала російських військових з хлібом та сіллю.

Служба безпеки України викрила керівника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію Росії і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

В Іркутській області священник "здав" ФСБ прихожанина, який виявився місцевим депутатом, за те, що той поставив у церкві свічку за Україну.

Ще один священник у Росії порекомендував жінкам "більше народжувати, щоб відправляти дітей на війну".

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