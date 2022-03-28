Поширювали паніку та намагались дестабілізувати ситуацію: СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм

Ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.
Від початку війни СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів. Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні. Через цю "армію ботів" поширювали фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування та виправдання російської агресії та ідеології.
Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах. Під час обшуків правоохоронці виявили:
- понад 100 комплектів GSM-шлюзів;
- майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності;
- ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій;
- чорнову бухгалтерію.
За даними фактами СБУ уже розпочала кримінальне провадження за ст.110 Кримінального кодексу України.
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