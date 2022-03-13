Пошита в сталінських таборах: 91-річна зв’язкова УПА віддала свою сукню на маскувальну сітку

Пошита в сталінських таборах: 91-річна зв’язкова УПА віддала свою сукню на маскувальну сітку

Радянська влада на 10 років відправила жінку в заслання без права повертатися додому.

Колишня зв’язкова УПА з Рівненської області Любов Погонюк віддала свою пошиту у сталінських таборах сукнюна виготовлення маскувальної сітки для українських військових, що воюють з російськими окупантами.

Про це повідомила волонтерка Богдана Трофімюк.

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"Нині серед купи речей, які передають нам на стрічки, дівчата натрапили на сукню із запискою, причіпленою шпилькою. Принесли показати. Читаю записку і відчуваю, що ні дихати, ні говорити не можу. Там написано: "Нехай маскувальна сітка охороняє від ворогів… Слава Україні", ­– йдеться у повідомленні волонтерки.

91-річна власниця сукні проживає у Здолбунові Рівненської області. У віці 14 років Любов стала зв’язковою в УПА, а в 15 її заарештували. Після звичних для радянських окупантів допитів з катуваннями юну повстанку заслали до сталінських таборів. Погонюк отримала 10 років ув’язнення, заслання без права повертатися додому.

Свою сукню Любов пошила в російському Магадані. Волонтерки вирішили не різати це вбрання на маскувальну сітку. Сукню передадуть до музею, як експонат.

ТСН.ua