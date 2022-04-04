Пошиття одягу, ІТ-послуги, промисловість: до Франківська з "гарячих точок" переїхало 25 компаній

Загалом до області переїхало близько 70 підприємств.

Від початку повномасштабної війни в Україні, 24 лютого, до Івано-Франківська з "гарячих точок" переїхало 25 компаній.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, черед компаній вісім виробництв (пошиття одягу, виробництво аксесуарів тощо); два підприємства займаються ІТ-послугами; п'ять — промисловість, тощо.

"Бізнес, який планує переїзд до Івано-Франківська та франківці, які мають вільні площі для розміщення виробництв, можуть комунікувати із заступницею мера Вікторією Сусаніною за телефоном — 0964958780", - повідомив мер міста.

До слова, на Прикарпаття переїжджає близько 70 підприємств. Деякі вже працюють, повідомляла керівниця області Світлана Онищук.

Як повідомлялося, у Франківську запустили платформу для допомоги підприємцям, які хочуть переїхати до регіону. Проєкт Save Business Now спрямований допомогти українським підприємствам з релокацією бізнесу в Івано-Франківськ та область. На ньому виробники можуть отримати вичерпну інформацію про фінансову та іншу підтримку бізнесу, посилити економічні процеси на територіях, де не ведуться бойові дії.