Пошкодили церкву, майстерню, будинки й електролінії: росіяни безжально вгатили по Сумщині (фото)

Росіяни вдарили по центральній вулиці села на Сумщині.

Російські окупанти обстріляли територію Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено будинок та лінії електропередач.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Після 3 години ночі, 20 грудня, по Середино-Будській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 прильоти. Вибухи пошкодили покрівлю приватного будинку та електролінії", - каже посадовець.

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Крім того, увечері 19 грудня під обстріл потрапила Зноб-Новгородська громада. Зафіксовано близько 30 "прильотів".

У результаті вечірнього обстрілу спалахнула майстерня місцевого ліцею, пошкоджено три легкові автомобілі, трактор та автобус.

Також під обстріл потрапила Миропільська громада. Окупанти гатили прямісінько по центральній вулиці села Запсілля.

"4 артснаряди та ще 8 мін розривалися обабіч траси. Вибухи пошкодили церкву (до слова, це вже вдруге), також вибиті вікна та пробиті осколками стіни у трьох оселях місцевих мешканців. Пошкоджені лінії електропередач. Одна ворожа міна не розірвалася - її знешкодженням займатимуться вибухотехніки", - додав Живицький.

Нагадаємо, російські окупанти з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків і ракет обстріляли Херсонську область. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона, а також вчергове окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОДА.

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