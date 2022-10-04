Пошкоджена школа, десятки домівок – без світла та газу: на Сумщині прикордонні села під цілодобовими обстрілами

У Сумській області росіяни обстріляли школу та будинки мирних мешканців із самохідної артилерійської установки.

Окупанти випустили по двох селах Сумщини понад пів сотні снарядів. Постраждали з десяток осель, лінії електромереж та господарства. Дивом минулося без жертв. Людей врятувало те, що вони не нехтували застереженнями й ховалися у підвалах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Обстріл села Кияниця на Сумщині почався опівдні.

Мешканці Кияниці не нехтують сигналами безпеки і одразу йдуть до укриття.

Пані Галина Ковальова розповідає про наслідки ворожих обстрілів.

"Он тріщина пішла в будинку, ця сторона більше постраждала, там теж вікна вибиті, одне вікно залишилось ціле, із рамами повилітали", - розповіла вона про руйнування в будинку.

Почувши перші звуки вибухів пані Галина з 12-річною онукою поквапились ховатися до підвалу.

Згодом онуку діти відразу забрали до Сум, сама вона заночує у знайомої – бо ж в хаті – холод, всі вікна вибиті. Власне, як і ще в кількох сусідських дворах.

Інший мешканець села Володимир Федун розповідає, що внаслідок ворожих обстрілів вибух стався на городі метрів 15 від хати.

Осколки наскрізь попробивали дах, кілька пройшли через сарай та гараж . Господар переймається за пошкоджений двір та автівку.

Ще в одному подвір'ї знесло огорожу, понівечило машину.

Валентина Левченко показує журналістці воронку від вибуху.

"Туди снаряд впав – капусту всю ліквідувало. Ось курка лежить, он кури лежать, а он воронка, бачте куди прилетіло", - розповідає жінка.

Через обстріл росіян в кількох оселях також пошкодило газові труби. У селі тимчасово перекрили газопостачання, частина мешканців – ще й без світла.

У сусідній Басівці під вогонь росіян потрапила місцева школа, яку нещодавно відремонтували. На другому поверсі повністю повибивало вікна.

Нині – поміж обстрілами – аварійні бригади намагаються полагодити найважливіше - відновити газопостачання, світло, закрити вікна та дахи. Про капітальний ремонт – у прикордонних селах – поки що не думають. Кажуть, відбудують усе – але вже після перемоги.

Нагадаємо, ворог невпинно тероризує прикордонні села Сумщини, ворожі снаряди розриваються посеред вулиць і на городах.

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