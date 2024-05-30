Пошкоджені 23 будинки: Терехов повідомив деталі нічної атаки на Харків

Внаслідок ракетної атаки на Харків у ніч проти 30 травня ворог зруйнував об’єкт критичної інфраструктури та пошкодив 23 будинки.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у ефірі телемарафону 30 травня.

Міський голова зазначив, що ворог завдав удару по критичній інфраструктурі Харкова.

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"Вона, на жаль, була зруйнована. Окрім цього, була пожежа. Поряд розташовані житлові будинки. На жаль, постраждали 23 житлових будинки. Зараз від п’ятої ранку наші комунальні підприємства працюють над усуненням всього цього, що наробив наш ворог", – поінформував Терехов.

Він також зазначив, що постраждали семеро людей, які в момент атаки працювали на об’єкті критичної інфраструктури. Один з постраждалих перебуває в лікарні.

Нагадаємо, після нічної атаки на Харків очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про пожежу на обʼєкті газової інфраструктури та про пошкоджені вікна житлових будинків.

Згодом голова ОВА поінформував, що окупанти вночі вгатили по двох локаціях у Харкові: є влучання у двоповерхову адмінбудівлю комунального підприємства.

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