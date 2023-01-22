Пошкоджені будинки, молокозавод і поранений цивільний: деталі обстрілів РФ на Харківщині (фото)

У села Кам'янка на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків.

Російські окупаційні війська обстріляли 21 січня цивільне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області. Є поранені цивільні люди ти руйнування інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, окупанти били по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківщини.

У результаті обстрілів РФ в Куп'янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську росіяни зруйнували приватні забудови.

У с. Ветеринарне внаслідок атак РФ поранено 46-річного цивільного чоловіка. Його госпіталізували.

Крім того, у Харківській області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв.

"Втім, від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці. Вчора в с. Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, 21 січня голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські війська обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Снаряд окупантів влучив у приватний будинок. Загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка.

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