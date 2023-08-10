Пошкоджені понад 400 квартир: деталі про наслідки ракетного удару по Запоріжжю (фото)

Основний ворожий удар припав на церкву: вона зруйнована.

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 9 серпня вибуховою хвилею було пошкоджено 15 багатоповерхівок та 400 квартир у цих будинках.

Про це секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив у Мережі 10 серпня.

"Щодо наслідків учорашнього ракетного удару по Запоріжжю. Зруйновано церкву українського патріархату, яка прийняла на себе основний удар рашистів", – зазначив Куртєв.

Внаслідок вибухової хвилі пошкоджень зазнали 15 багатоповерхівок. Заявки про вибиті вікна та пошкоджені балкони надійшли від мешканців понад 400 квартир.

Секретар міськради підтвердив загибель трьох людей та інформацію про дев’ятьох постраждалих, про що раніше повідомив голова МВС Ігор Клименко.

"Родинам усіх загиблих буде надано фінансову підтримку", – пообіцяв Куртєв.

Він також повідомив, що комунальники та рятувальники усували наслідки "прильоту" по Запоріжжю до 2:00. Зараз триває перезмінка, після якої роботи продовжаться.

На місці з мешканцями пошкодженого житла працюють представники соціального захисту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "У Запоріжжі зросла кількість загиблих після атаки"

Наслідки обстрілу Запоріжжя 10 серпня / Фото: Telegram-канал секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва

Наслідки обстрілу Запоріжжя 10 серпня / Фото: Telegram-канал секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва

Наслідки обстрілу Запоріжжя 10 серпня / Фото: Telegram-канал секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва

Наслідки обстрілу Запоріжжя 10 серпня / Фото: Telegram-канал секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва

Фото з місця обстрілу Запоріжжя 10 серпня / Фото: Telegram-канал секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва

Фото з місця обстрілу Запоріжжя 10 серпня / Фото: Telegram-канал секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва

Нагадаємо, російські загарбники влаштували ракетний обстріл Запоріжжя ввечері 9 серпня. Окупанти влучили у церкву та супермаркет у житловому масиві. Вибуховою хвилею у багатоквартирних будинках повибивало шибки. Були загиблі та поранені. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, запевнив, що "цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок".

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