Пошкоджений Кримський міст зняли з супутника: що там відбувається

Поточний ремонт мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки.

У Мережі з'явилися супутникові фотографії Кримського мосту, який окупанти ремонтують після його пошкодження 17 липня.

Світлини опублікував співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік у Twitter.

"Поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки", – йдеться у повідомленні.

На фото позначено будівельні крани, які розташовані по обидва боки пошкодженої ділянки.

Супутникове фото Кримського мосту / Фото: twitter.com/bradyafr

Зазначимо, Керченський міст додатково огородили спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями – на випадок нових спроб теракту. Проте використання таких загороджень з моря – ідея не нова.

Нагадаємо,голова Служби безпеки України Василь Малюк вперше визнав, що за підривом на Кримському мосту стоїть його спецслужба.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що підрив Кримського моста – найважливіше завдання для ЗСУ.

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